Снегопад в Эстонии затруднил авиационное и дорожное движение

Шторм в Эстонии оставил около 10 тыс. домохозяйств без электричества, а также затруднил авиационное и дорожное сообщение. Об этом стало известно в субботу, 29 января.

Часть рейсов, направлявшихся в Таллин, перенаправили в аэропорты соседних стран, часть вылетов отменили. Об этом сообщили на сайте столичного аэропорта.

«Рейс авиакомпании Ryanair Рим — Таллин был перенаправлен в Вильнюс. Рейс LOT Варшава — Таллин вернулся в Варшаву. Рейс Ryanar Неаполь — Таллин был перенаправлен в Ригу. Рейс Lufthansa Франкфурт — Таллин был перенаправлен в Ригу», — рассказала специалист по связям с общественностью таллиннского аэропорта Яне Калласте порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Об отключении электроэнергии, в свою очередь, сообщила энергетическая компания Elektrilevi.

Всему виной стал юго-западный — западный ветер порывами до 20 м/с, а на островах и западном побережье — до 25 м/с. Движение по автомагистралям затруднено из-за снегопада, мокрого снега и метели.

В ночь на воскресенье спрогнозировано движение осадков с запада в восточном направлении, и к утру воскресенье может выпасть до 25 см снега. Многие дороги станут непроходимыми, в связи с чем полиция рекомендует по возможности отложить поездки, сообщает ERR.

28 января почти 5 тыс. авиарейсов отменили в Соединенных Штатах из-за приближающегося циклона. Воздействие циклона, несущего с собой обильный снегопад, настиг крупные города на восточном побережье страны.