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В Пятигорске эвакуировали людей из домов возле горящего хладокомбината
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В Пятигорске эвакуировали людей из домов возле горящего хладокомбината

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В Пятигорске на предприятии «Холод» загорелся компрессорный цех. Пожар охватил территорию в 600 кв. м, сообщили 29 января в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

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«К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники», — говорится в сообщении.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил на своей личной странице в Instagram, что власти эвакуировали людей, проживающих рядом с хладокомбинатом.

«Благодаря слаженным действиям пожарных пожар удалось взять под контроль. Угрозы для населения отсутствуют», — сообщил Ворошилов.

Позднее в МЧС сообщили, что в 17:25 пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

27 января на Барсуковском нефтяном месторождении в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила менее 30 кв. м. Горели нефтепродукты. В результате пожара пострадавших не было, горение нефтепродуктов не принесло угрозы окружающей среде.

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