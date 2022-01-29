Прямой эфир
Интернет
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Мир
На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России
Общество
Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Общество
Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам
Мир
На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
Спорт
Австралийка Барти выиграла теннисный турнир Australia Open
Общество
Путин поручил разработать методички для упрощения выдачи кредитов НКО
Мир
Британцы опровергли заявления о планах России по «вторжению» на Украину

Разработчик летающего автомобиля рассказал о процессе создания AirCar

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый в мире летающий автомобиль AirCar прошел сертификацию и готов к серийному производству. О разработке машины в эксклюзивном интервью программе «Наука и техника» рассказал ее создатель Штефан Кляйн.

Найдутся все: ГИБДД вооружилась технологиями против лихачей
Коптеры, мобильные приложения и ноутбуки помогают предотвратить трагедии и найти виновных

«Я придумал концепцию летающей машины. Думаю, это пришло из детства, потому что я вырос в семье летчиков. Это передается из поколения в поколение. Мой дед начал заниматься этим в 1925 году, после Первой мировой войны. Мой отец занимается проектированием для пилотов, сын и брат — профессиональные пилоты. Мое детство — это мое вдохновение. Я читал много книг Жюля Верна», — отметил он.

Аэромобиль совершил первый междугородний полет в июне прошлого года. Это был перелет из словацкого города Нитра в столицу страны — Братиславу. Успешная посадка стала 142-й по счету.

«Я использовал концепцию машины и самолета, объединив их вместе. Летающая машина — это абсолютная новая модель. Моей целью было сделать привлекательный внешний вид, как машины, так и самолета. Характеристики нашей машины в основном такие же, как у самолетов. Они необходимы для безопасного и устойчивого полета. Все современные машины очень быстрые, у меня была та же цель — создать машину, похожую на спортивную, чтобы она была не только выставочным экземпляром, но и могла использоваться по назначению», — рассказал Кляйн.

Аэромобиль испытали согласно стандартам Европейского агентства авиационной безопасности. AirCar проверяли в течение 70 часов, в ходе которых машина более 200 раз взлетала в воздух и садилась на землю. Сертификация позволит запустить массовое производство новинки.

«Наука и техника» — программа о невероятных открытиях ученых, инновациях и достижениях прогресса. Зрители узнают о созданных в космосе органах для мышей и возможности стать невидимым. Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков ставит зрелищные и даже опасные эксперименты.

Программа выходит каждую субботу на РЕН ТВ в 12:00 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022