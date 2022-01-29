Разработчик летающего автомобиля рассказал о процессе создания AirCar

Первый в мире летающий автомобиль AirCar прошел сертификацию и готов к серийному производству. О разработке машины в эксклюзивном интервью программе «Наука и техника» рассказал ее создатель Штефан Кляйн.

«Я придумал концепцию летающей машины. Думаю, это пришло из детства, потому что я вырос в семье летчиков. Это передается из поколения в поколение. Мой дед начал заниматься этим в 1925 году, после Первой мировой войны. Мой отец занимается проектированием для пилотов, сын и брат — профессиональные пилоты. Мое детство — это мое вдохновение. Я читал много книг Жюля Верна», — отметил он.

Аэромобиль совершил первый междугородний полет в июне прошлого года. Это был перелет из словацкого города Нитра в столицу страны — Братиславу. Успешная посадка стала 142-й по счету.

«Я использовал концепцию машины и самолета, объединив их вместе. Летающая машина — это абсолютная новая модель. Моей целью было сделать привлекательный внешний вид, как машины, так и самолета. Характеристики нашей машины в основном такие же, как у самолетов. Они необходимы для безопасного и устойчивого полета. Все современные машины очень быстрые, у меня была та же цель — создать машину, похожую на спортивную, чтобы она была не только выставочным экземпляром, но и могла использоваться по назначению», — рассказал Кляйн.

Аэромобиль испытали согласно стандартам Европейского агентства авиационной безопасности. AirCar проверяли в течение 70 часов, в ходе которых машина более 200 раз взлетала в воздух и садилась на землю. Сертификация позволит запустить массовое производство новинки.

«Наука и техника» — программа о невероятных открытиях ученых, инновациях и достижениях прогресса. Зрители узнают о созданных в космосе органах для мышей и возможности стать невидимым. Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков ставит зрелищные и даже опасные эксперименты.

Программа выходит каждую субботу на РЕН ТВ в 12:00 мск.