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Алексей Дружинин назначен главой Росжелдора
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Алексей Дружинин назначен главой Росжелдора

Мишустин назначил на должность руководителя Росжелдора Алексея Дружинина
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексея Дружинина. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе кабмина.

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Новый руководитель Росжелдора родился в 1973 году. Дружинин окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

«До назначения на пост главы Росжелдора Алексей Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава», — говорится в сообщении.

Дружинин имеет опыт государственной службы. В 2004–2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в Министерство транспорта, где работал до 2014 года в качестве замдиректора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, а затем директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. Дружинин является действительным государственным советником 2-го класса.

Дружинин также награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

17 декабря прошлого года Мишустин освободил от должности руководителя Росжелдора Игоря Коваля. В качестве главы ведомства он пробыл недолго — его назначили на должность руководителя 18 мая того же года. До настоящего времени также по поручению премьер-министра обязанности главы ведомства исполнял заместитель руководителя агентства Александр Иванов.

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