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Главу Росжелдора Коваля освободили от должности

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Игорь Коваль освобожден от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Соответствующее распоряжение в пятницу, 17 декабря, подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Коваля от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). <...> Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов», — говорится в документе.

С 2007 по 2009 год Коваль работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Его карьера продолжилась в Минэкономразвития, где Коваль первоначально занимал пост начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций и закончил в должности директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

Коваль — кандидат экономических наук, является действительным государственным советником третьего класса.

Коваль был назначен главой ведомства в мае 2021 года.

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