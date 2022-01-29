Американец планировал «по заданию Бога» убить Байдена

Агенты секретной службы США задержали жителя Канзаса Скотта Мерримана, обвиняемого в угрозах убийством американскому лидеру Джо Байдену. Об этом 29 января сообщает Dailymail.

Мужчину задержали в ресторане в Мэриленде после ряда угрожающих телефонных звонков и сообщений в социальных сетях.

В ходе допросов подозреваемый признался, что выполняет поручения Бога, который велел ему «отрубить голову змее сердца нации». Мужчина собирался направиться в Вашингтон, чтобы исполнить полученные указания.

«Я верю, что Джо Байден антихрист и получит смертельную рану в голову. Я должен передать послание президенту и сообщить ему, что люди сыты по горло расколом в стране и должны обратиться к Богу (или отправиться в ад)», — заявил он.

Мерриману предъявили обвинения в угрозах в адрес президента США и в публичных заявлениях, содержащих угрозу причинения вреда.

10 января стало известно, что агенты секретной службы арестовали жителя нью-йоркского района Квинс по обвинению в многочисленных угрозах убить бывшего американского президента Дональда Трампа.

По данным спецслужб, 72-летний Томас Вельницки в июле 2020 года сообщил о своих намерениях в ходе беседы с сотрудниками полиции вашингтонского Капитолия. Он обещал купить оружие и убить главу Белого дома, если тот «проиграет выборы и откажется уходить». Однако даже после отставки Трампа подозреваемый не успокоился и продолжил вынашивать планы расправы.