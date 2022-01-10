В США задержали мужчину за угрозы убить Трампа

Агенты Секретной службы США арестовали жителя нью-йоркского района Квинс, обвиняемого в многочисленных угрозах убить бывшего американского президента Дональда Трампа в случае его несогласия покинуть пост лидера Соединенных Штатов после проигрыша на выборах главы государства в ноябре 2020 года. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает газета New York Daily News.

Отмечается, что 72-летний Томас Вельницки в июле 2020 года сообщил о своих намерениях в ходе беседы с сотрудниками полиции вашингтонского Капитолия. Он обещал купить оружие и убить главу Белого дома, если тот «проиграет выборы и откажется уходить». Однако даже после отставки Трампа подозреваемый не успокоился и продолжил вынашивать планы расправы.

Так, 4 января 2021 года он позвонил в отделение Секретной службы на Лонг-Айленде и оставил голосовые сообщения, в которых говорилось, что он убьет Трампа, а также еще 12 человек, которые поддерживали бывшего американского лидера, включая конгрессменов и сенаторов.

В ноябре 2021 года Вельницки опять в Секретную службу и повторил угрозы.

В результате 10 января 2022 года мужчина был арестован. В этот же день он предстанет перед федеральным судом Бруклина, где ему предъявят официальные обвинения. Адвокат Дейдра фон Дорнум заявила, что ее подзащитный не представляет никакой опасности. По ее словам, угрожавший Трампу мужчина пытался таким образом выразить свое негодование «попытками убийства леди Свободы».

Ранее, 15 сентября, афроамериканка Нивиэн Фелпс из Майами признала себя виновной в угрозах убийством в адрес вице-президента США Камалы Харрис. На заседании в окружном суде женщина подтвердила, что отправляла своему мужу, который отбывает тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, в которых угрожала убить Харрис. Кроме того, Фелпс призналась, что якобы взяла у неизвестного заказчика $53 тыс. для нападения на вице-президента спустя 50 дней после записи видеороликов.

Подозреваемую задержали 17 апреля. Женщина засомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.

Тогда сообщалось, что кроме угроз 39-летняя Фелпс выражала ненависть к американскому лидеру Джо Байдену.