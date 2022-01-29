Военные РФ привезли продукты в пережившие блокаду боевиков селения Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привез по 5 т продовольствия в четыре населенных пункта сирийских провинций Хама, Хомс и Идлиб, рассказали 28 января в Минобороны РФ.

«В Гур эль-Аси живут настоящие герои. Несколько лет они продержались, находясь почти в полной блокаде боевиков. За продуктами им приходилось ездить по простреливаемой террористами трассе», — рассказал представитель городского совета Хамы Рафик Акила.

Он добавил, что главари незаконных вооруженных формирований обещали никого не трогать, если силы самообороны сложат оружие и сдадутся. Но жители поселка не пустили к себе боевиков.

В каждом из четырех селений, куда доставили гумпомощь, раздача была организована так, чтобы избежать давки. Ее проводили в зданиях школ.

В ЦПВС добавили, что из-за необычных для местных широт заморозков, представителям центра приходится работать без выходных и помогать жителям справиться с холодами.

Ранее, 15 января, военнослужащие России доставили 3,5 т продовольствия и школьные принадлежности с игрушками детям сирийского поселка Шамид аль-Махадра в провинции Латакия. Во многих семьях селений есть мужчины, которые служат в сирийской армии, и почти в каждой есть погибшие или раненные на войне. Люди в основном выращивают цитрусовые и оливки, что приносит скромный доход, поэтому гуманитарная помощь России очень востребована.