Военные РФ доставили продовольствие для нуждающихся сирийской Латакии

Военнослужащие России доставили 3,5 т продовольствия и школьные принадлежности с игрушками детям сирийского поселка Шамид аль-Махадра в провинции Латакия, сообщили 15 января в российском Минобороны.

«Получая игрушки, подарки, сладости, любой ребенок будет радоваться, а здесь, в нынешней ситуации, происходящей в стране, это особенно важно для них», — сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Морозов.

В поселке Шамид аль-Махадра живет примерно 500 семей или около 6 тыс. человек. В каждой из них есть мужчины, которые служат в сирийской армии, и почти в каждой — погибшие или раненые на войне, рассказал глава администрации селения Мазар Хербек. Люди в основном выращивают цитрусовые и оливки, что приносит скромный доход, поэтому гуманитарная помощь России очень востребована.

«Из 500 семей практически в каждой есть погибшие. Еще 350 человек были ранены. Многие остались инвалидами. Сегодня очень многие мужчины из нашего селения служат в сирийской армии и защищают родину от боевиков», — добавил Мазар Хербек.

Что такое война жители селения Шамид аль-Махадра в предгорьях Латакии знают не понаслышке. И хотя здесь не было боевиков, снаряды и мины прилетали и сюда.

«У меня восемь детей — три сына и пять дочерей. Два сына погибли на войне. Один — в городе Дума в Восточной Гуте около Дамаска. Это случилось в декабре 2012 года. А второй сын погиб два месяца спустя, в феврале 2013 года в Алеппо», — поделился местный житель Сухель Ибрагим Мыхрез.

В Сирии центр селения в основном — это место, где находится мечеть. Пятничная молитва закончилась, но люди знали, что российский Центр по примирению враждующих сторон привезет продуктовые наборы и подарки для школьников. Поэтому вокруг мечети многолюдно. Люди в Шамид аль-Махадре всегда жили скромно. Предки местных рассказывали, когда удалось построить мечеть — был настоящий праздник. Жители селения и сто лет спустя гордятся постройкой в честь Георгия Победоносца.

Война принесла в селение и еще одну проблему — беженцев из Идлиба и Алеппо. Большие семьи оказались на грани выживания, если бы не помощь односельчан, а в последнее время — и российских военных.

«Когда началась война, наша семья была вынуждена бежать из Алеппо. В итоге мы нашли приют в этом селении. У меня пятеро сыновей. Трое из них уже взрослые и сражались в рядах сирийской армии там же, в провинции Алеппо. И один сын погиб. Государство выплатило нам небольшую компенсацию за погибшего сына. Но деньги быстро кончились. Теперь я с сыновьями работаю здесь в саду, мы собираем апельсины, оливки. И если бы не эта работа, не знаю, как бы мы жили. Нам просто нечего было бы есть. Огромная благодарность России и российскому народу за эту помощь. Это очень важно для нас», — рассказала свою историю Амира Нисами.

Пока взрослые разносили по домам продуктовые наборы, дети разбирали свои подарки. Девочки с удивлением узнавали, что в мягких игрушках прячутся конфеты. А мальчишки деловито изучали содержимое рюкзаков и менялись: кому-то больше нравился синий, кому-то — зеленый.



Российские военные раздали 3,5 тонны продуктов и школьных принадлежностей за час с небольшим. Хватило всем. И если дети подходили за добавкой конфет, то непременно ее получали.

Ранее, 11 января, госпиталь крупнейшего в сирийской Латакии Университета Тишрин получил от представителей российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР необходимые лекарства, игрушки и сладкие подарки для пациентов-детей. По просьбе сирийских врачей, которые составили список необходимого, ЦПВС вместе с военными медиками привез большую партию лекарственных препаратов.