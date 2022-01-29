Миротворцы РФ провели «Урок Мира» в школе Карабаха

Миротворцы провели интерактивный «Урок Мира» для учеников 5 и 6 классов в школе населенного пункта Кочогот в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в субботу, 29 января.

«Российским миротворческим контингентом в средней школе села Кочогот, Мардакертского района, был проведен интерактивный урок на тему «Миротворцы. Миротворческая деятельность». В ходе урока были проведены занятия. Первое занятие — «Миротворцы, кто они?», второе занятие — правила поведения в условиях сохраняющейся минной опасности и третье занятие — оказание первой медицинской помощи», — сообщил представитель миротворческого контингента РФ Иван Сокорев.

Миротворцы рассказали детям о своих задачах и об истории создания миротворческих сил в России и мире.

16 января в Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас Армянской апостольской церкви, расположенного в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом во вторник,

18 января в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас Армянской апостольской церкви, расположенного в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Российские миротворцы обеспечили безопасность более 100 паломников.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось решить кризис в Карабахе, но нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе. По его словам, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Глава государства также подчеркнул, что Россия сделала всё возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

В ноябре 2020 года Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.