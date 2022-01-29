Медведчук обвинил Зеленского в создании паники на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медедчук считает, что Владимир Зеленский только лишь сеет панику и пытается тянуть время. По его словам, власти довели Украину до формата колонии третьего мира, сообщает телеканал «Известия».

«Выстроить вот эту угрозу реальную для того чтобы снизить градус возможностей и необходимости дать гарантии, которые требует Россия. На Украине это выгодно Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает население от проблем, которые массово сегодня уничтожают украинских граждан. Проблем в вопросах экономики, социальной сферы. Война, боевые действия — всё это отвлекает, потому что это повестка умышленно и искусственно навязанная гражданам Украины и Украине в целом — она сегодня выбила все актуальные вопросы, требующие разрешения со стороны власти. И которые власть обязана реализовать в интересах граждан Украины — на первое место. И сегодня существует и в умах, и в разговорах, и в средствах массовой информации. То, что не касается бумаги, то, что не касается официальной позиции, — и Штаты, и их партнеры по НАТО хорошо понимают, что Украина не будет в НАТО и Украину не примут в НАТО. Но признать это и тем самым нарушить, как они утверждают, принцип открытых дверей НАТО они не хотят», — заявил Медведчук.

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