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МИД ЕС выразил сожаление о расширении РФ санкционного списка для союза

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Евросоюз (ЕС) выразил сожаление из-за запрета РФ на въезд в страну для ряда представителей союза. Об этом заявил официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано в пятницу, 28 января.

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«Европейский союз выражает сожаление из-за объявленного 28 января решения России о запрете въезда на территорию государства нескольким представителям стран — членов и институтов ЕС», — говорится на сайте ведомства.

Представитель ЕС сказал, что этот шаг Москвы «лишен правового обоснования» и союз собирается отреагировать на него соответствующим образом. В сообщении также подчеркнули, что это решение «подогревает атмосферу напряженности в Европе».

28 января в МИД РФ сообщили, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Сообщается, что список пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики.

В тот же день газета Finanсial Times со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

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