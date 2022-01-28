Более 20 проекционных пешеходных переходов обустроили в Калуге

В Калуге еще на 22 пешеходных переходах появилась проекционная система. Об этом информирует управление городского хозяйства.

«Если в прошлом году мы устанавливали проекционное оборудование у всех школ, то в этом году мы пошли дальше и продолжили установку на пути следования детей в школы», — отмечают в управлении горхозяйства.

Новые проекционные переходы были оборудованы за счет средств, сэкономленных в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, отмечает газета «Весть». В общей сложности на сегодняшний день проекционные переходы действуют на 64 перекрестках.

В этом году в Калуге начнется реконструкция северного въезда в город. Стоимость работ превышает 700 млн рублей. Въезд расширят до четырех полос на участке от улицы Светлой до окружной. Планируется обустройство тротуаров, освещения и установка светофоров. Заявка на получение городом федерального финансирования была удовлетворена.

В 2021 году в Калужской области впервые за 15 лет приступили к реконструкции и строительству мостов через малые и крупные реки. В 2022-м введут в эксплуатацию 10 сооружений.