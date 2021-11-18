Северный въезд в Калугу реконструируют в 2022 году

В 2022 году в Калуге начнется реконструкция северного въезда в город. Стоимость работ оценивается более чем в 700 млн рублей.

Въезд расширят до четырех полос на участке от улицы Светлой до окружной. также планируется обустройство тротуаров, освещения и установка светофоров. Об этом пишет газета «Весть». По словам городского головы Дмитрия Денисова, заявка на получение городом федерального финансирования была удовлетворена.

«Эмоции буквально переполняют, ведь городская управа добивалась выделения денег на это более десяти лет! Дорога была в плачевном состоянии, крайне небезопасной, там постоянно случались ДТП, в том числе со смертельным исходом», — сообщил Денисов в соцсетях.

Днем ранее сообщалось, что на строительство, ремонт и содержание местных дорог в Татарстане выделили 38,7 млрд рублей. На некоторых объектах работы продолжатся в декабре.