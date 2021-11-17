Около 38 млрд рублей выделили на новые и старые дороги Татарстана

В Татарстане на строительство, ремонт и содержание местных дорог в 2021 году выделили 38,7 млрд рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал республиканский министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

По его словам, освоение средств в ноябре завершается, но есть объекты, которые будут ремонтировать и в декабре. В этом году дорожная отрасль успешно справлялась с задачей, погода, которая была не на руку сельхозпроизводителям, для дорожников была идеальной.

Всего за год удалось построить и реконструировать более 55 км новых региональных и муниципальных дорог, а отремонтировать — порядка 250 км.

Министр обратил внимание на то, что на ремонт трасс направляется почти 25 млрд рублей. Это говорит о том, что нормативному состоянию уделяется все больше внимания, поскольку нагрузки на дороги в последние годы сильно выросли. Так, по трассе М-7 из Казани в Набережные Челны нагрузка достигает 40 тыс. автомобилей в сутки.

В середине сентября сообщалось, что Татарстан потратит долнительные федеральные средства на сумму 1 млрд рублей на ремонт 66,7 км автодорог в 16 муниципалитетах.