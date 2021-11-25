Мост через реку Неполодь в Калужской области достроят в 2022 году

В этом году в Калужской области впервые за 15 лет приступили к реконструкции и строительству мостов через малые и крупные реки. В следующем году 10 сооружений введут в эксплуатацию. Об этом рассказал министр дорожного хозяйства региона Михаил Голубев.

По его словам, самым важным объектом является мост через реку Неполодь в Людиново. По нему возникало больше всего вопросов. К его строительству приступили в сентябре этого года, а сдадут в эксплуатацию уже в августе 2022 года, пишет газета «Весть».

В Калуге построят канатную дорогу над Окой. Распоряжение о создании рабочей группы подписал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Протяженность канатной дороги составит 2,3 км. Она свяжет Квань и Музей космонавтики. В сентябре правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила транспортно-туристический проект.