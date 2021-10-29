Рабочую группу создали в Калуге для строительства канатной дороги
В Калуге построят канатную дорогу над Окой. Распоряжение о создании рабочей группы подписал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Протяженность канатной дороги составит 2,3 км. Она свяжет Квань и Музей космонавтики. В сентябре правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила транспортно-туристический проект. В состав рабочей группы по строительству канатной дороги вошли 12 человек, сообщает газета «Весть».
Группу возглавила заместитель губернатора Ольга Иванова. Также в группу вошли представители регионального правительства и городской управы Калуги.
Ранее сообщалось, что новый канатный подъемник строят в Нижнем Новгороде. Он расположится возле колеса обозрения и соединит Сенную площадь с набережной Гребного канала.