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Рабочую группу создали в Калуге для строительства канатной дороги

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В Калуге построят канатную дорогу над Окой. Распоряжение о создании рабочей группы подписал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 км. Она свяжет Квань и Музей космонавтики. В сентябре правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила транспортно-туристический проект. В состав рабочей группы по строительству канатной дороги вошли 12 человек, сообщает газета «Весть».

Группу возглавила заместитель губернатора Ольга Иванова. Также в группу вошли представители регионального правительства и городской управы Калуги.

Ранее сообщалось, что новый канатный подъемник строят в Нижнем Новгороде. Он расположится возле колеса обозрения и соединит Сенную площадь с набережной Гребного канала.

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