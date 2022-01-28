США перенаправили более 20 танкеров с газом из Азии в Европу

Более 20 танкеров с газом уже следуют из США в Европу. Еще 33 судна могут в ближайшее время к ним присоединиться, передает телеканал «Известия». О небывалом росте поставок сообщает Wall Street Journal. ЕС ищет альтернативу российскому газу и хочет пополнить хранилища. Но танкеры покроют потребность лишь частично. К тому же у США газ не появился из ниоткуда. Перенаправленные в ЕС суда везли топливо в Азию. Штатам пришлось убеждать клиентов подождать. Причем, например, Япония, Корея за газ уже заплатили.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.