Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий

Минтруд России за счет объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд может начать выплачивать больничные гражданам, работающим по гражданско-правовым договорам (ГПХ), а также в 1,5 раза увеличить пособия по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком и беременности. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в «Известиям» в пятницу, 28 января.

Создание Социального фонда России позволит ввести единый тариф, предусматривающий, что работодатель будет перечислять страховые взносы в фонды единым платежом.

В настоящее время работодатель выплачивает взносы в ПФР, ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По общему правилу работодатели платят 22% с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% — в ФОМС с общего дохода работника и 2,9% — в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы.

При этом в Пенсионный фонд взносы отчисляются в размере 22% от зарплаты сотрудника в пределах 1,565 млн рублей в год, а в Фонд социального страхования — 2,9% от заработка в пределах 1,032 млн рублей в год.

Различается и круг застрахованных граждан. Если в ПФР взносы поступают со всех работающих по найму граждан — по трудовым договорам и по ГПХ, то в ФСС взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам. Помимо этого действует 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и пять льготных моделей уплаты страховых взносов.

При подходе к введению единого тарифа, предусматривающего перечисление страховых взносов единым платежом, предлагается: установить единый круг застрахованных лиц, единую предельную базу для пенсионного и обязательного соцстрахования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием.

Также предлагается объединить все льготные категории плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% — резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и других экономических зон, СОНКО (социально ориентированные некоммерческие организации), благотворительные организации, Сколково, IT-организации, организации-мультипликаторы, и 0% — члены экипажей судов.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом все действующие льготные режимы будут сохранены.

Кроме обеспечения возможности внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование, это также позволит сократить количество отчетности и установить единую дату подачи единой формы отчетности до 15-го числа месяца.

Данные, которые сейчас подаются раз в квартал, будут подаваться так же, но уже в составе единой формы.

Повышение базы, облагаемой взносами, коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с зарплат от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Это порядка 9% сотрудников. Предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на работника в год.

Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Предоставлять такие госуслуги предлагается по принципу «одного окна».

При введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели — 37,9 тыс. рублей). Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели — 435,9 тыс. рублей).

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет к 2025 году может достичь 143,5 тыс. рублей (по действующей модели — 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тыс. рублей, при стаже до пяти лет — 86,1 тыс. рублей.

Объединение фондов планируется осуществить с 1 января 2023 года.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на материалы Минтруда сообщили, что ведомство планирует объединить ПФР и ФСС в единый Соцфонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет. Отмечалось, что министерство собирается внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.