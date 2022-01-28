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Востоковед назвал два главных риска на период Олимпийских игр в Пекине

Востоковед Островский назвал два главных риска на период Олимпиады-2022 в Пекине
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Два главных риска на период Олимпиады-2022 в Китае связаны с тем, как Запад преподносит строгие правила КНР в отношении заболевших COVID-19, а также с ситуацией вокруг Украины. Такое мнение в пятницу, 28 января, выразил в разговоре с «Известиями» заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Андрей Островский.

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«Сейчас [на Западе] очень много идет публикаций, что китайские процедуры по допуску на Олимпиаду людей с коронавирусом лишают смысла саму Олимпиаду как таковую — вроде как получается лотерея, и многие спортсмены не могут попасть на Игры из-за положительного теста. Дело в том, что в Китае такие порядки, но пропагандистские жалобы американской прессы вполне могут представить это как то, что китайские порядки противоречат самой хартии Олимпийских игр», — отметил эксперт.

Также Островский напомнил о событиях лета 2008 года в Южной Осетии, не исключив, что в этот раз ВС Украины могут начать атаку на Донбасс.

«Так что ситуация с Украиной и, второе, ситуация с COVID-19 — две темы, которые показывают все риски, которые имеются во время проведения Олимпиады», — заключил востоковед.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Также китайский лидер выразил надежду, что в Играх примет участие как можно больше людей.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОКа в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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