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Француженке удалось вернуть украденную нацистами картину Ларжильера

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Француженка добилась возвращения украденной нацистами картины. В начале XX века полотном владел прадедушка женщины. Правнучке удалось выяснить, что картину реквизировали власти нацистской Германии во время Второй мировой войны, передает телеканал «Известия». В архивах сохранилась переписка бабушки с политическими лидерами ФРГ. Полин Бэр де Периньон продолжила бороться за полотно. Девушке удалось добиться своего: картину вернули. Экспонат в итоге владелица решила продать. Деньги женщина хочет разделить между наследниками. Сейчас «Портрет дамы в образе Помоны» выставлен на аукцион. Стоимость работы Николя де Ларжильера оценивают в $1,5 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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