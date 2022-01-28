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Isuzu представила новый внедорожник MU-X для России

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В Москве состоялась премьера нового внедорожника Isuzu Mu-X, который станет единственной легковой моделью японской марки.

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Как сообщает 28 января корреспондент «Известий», автомобиль построен на базе пикапа D-Max, но имеет отличия в подвеске и моторе. Для Mu-X предлагают единственный мотор — трехлитровый дизель мощностью 190 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В Isuzu делают упор на выдающиеся характеристики машины как внедорожника. Ее клиренс равен 235 мм, а глубина преодолеваемого брода — 800 мм. Привод полный, с подключаемой передней осью и пониженным рядом. В III квартале этого года появится более экстремальная версия Arctic Trucks c 35-дюймовыми внедорожными шинами и дорожным просветом 290 мм. Она получит лебедку и шноркель.

Уже в базовой версии Mu-X доступен с тремя рядами сидений и 118-дюймовыми колесами. Обивка передней панели мягкая. В базовой комплектации сиденья тканевые и с ручным приводом. В топовой комплектации доступны кожаные кресла с электроприводом, мультимедийная система с более крупным экраном и CD-чейнджером, электропривод багажной двери и комплекс электронных помощников.

Из зимних опций — только подогрев сидений, но, возможно, их список расширят после рестайлинга. Внедорожник будут поставлять в Россию из Таиланда, но в компании не исключают, что его производство может быть локализовано. Цены пока не объявлены, но представители Isuzu пообещали, что Mu-X оценят не дороже 4 млн. Продажи новинки начнутся в марте.

6 марта сообщалось, что УАЗ рассматривает возможность организации производства легковых автомобилей иностранного производства. Иномарками, которые встанут на конвейер в Ульяновске, могут оказаться внедорожник и пикап на платформе Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. При этом, если иностранное шасси получится «скрестить» с платформой модели «УАЗ Патриот», то выпускать эти модели будут как под брендом Isuzu, так и УАЗ.

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