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Иммунолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в течение еще 2,5 недель

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Россия будет бить рекорды по госпитализациям в период новой волны коронавирусной инфекции, кроме того, еще на протяжении как минимум 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости, рассказал «Известиям» иммунолог Николай Крючков.

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«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. То же, на мой взгляд, ждет и другие регионы. Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем. И потом главная интрига — когда к нам придет BA2, который в Дании дал супер вспышку заболеваемости. Это ответвление «Омикрона» может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тыс. случаев заражения в сутки», — рассказал «Известиям» Крючков.

Сейчас в связи с массовым уровнем заболеваемости, в ближайшие несколько недель будет достигнуто пиковое состояние, после чего неким естественным путем будет сформирован постинфекционный иммунитет, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Эксперт подчеркнул, что особенно опасным «Омикрон» является для детей.

«Несмотря на то, что большинство детей болеют COVID-19 и даже штаммом «Омикрон» легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса, большое количество детей болеют одномоментно. И таким образом повышается шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов. Особенно это касается детей с хроническими заболеваниями», — отметил в разговор с «Известиями» Иван Коновалов.

В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 некоторые регионы переводят образовательные учреждения на дистанционное обучение. Например, Нижегородская, Орловская области.

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