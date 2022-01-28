Иммунолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в течение еще 2,5 недель

Россия будет бить рекорды по госпитализациям в период новой волны коронавирусной инфекции, кроме того, еще на протяжении как минимум 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости, рассказал «Известиям» иммунолог Николай Крючков.

«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. То же, на мой взгляд, ждет и другие регионы. Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем. И потом главная интрига — когда к нам придет BA2, который в Дании дал супер вспышку заболеваемости. Это ответвление «Омикрона» может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тыс. случаев заражения в сутки», — рассказал «Известиям» Крючков.

Сейчас в связи с массовым уровнем заболеваемости, в ближайшие несколько недель будет достигнуто пиковое состояние, после чего неким естественным путем будет сформирован постинфекционный иммунитет, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Эксперт подчеркнул, что особенно опасным «Омикрон» является для детей.

«Несмотря на то, что большинство детей болеют COVID-19 и даже штаммом «Омикрон» легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса, большое количество детей болеют одномоментно. И таким образом повышается шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов. Особенно это касается детей с хроническими заболеваниями», — отметил в разговор с «Известиями» Иван Коновалов.

В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 некоторые регионы переводят образовательные учреждения на дистанционное обучение. Например, Нижегородская, Орловская области.

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