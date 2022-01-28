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Бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах

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Для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах. Как рассказали «Известиям» в Минфине, такой законопроект с поправками в КоАП в июле этого года будет внесен в Госдуму. В ведомстве пояснили, что речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в Национальной системе прослеживаемости товаров.

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Как уточнили в министерстве, будет введена ответственность для юрлиц — операторов электронного документооборота — за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

«Действующим законодательством такая ответственность не предусмотрена. Согласно плану законопроектной деятельности предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму — июль 2022 года», — пояснили в пресс-службе.

Размер штрафов за отсутствие документации или искажении информации в ней в министерстве «Известиям» не назвали. Согласно редакции законопроекта, которая имеется в распоряжении «Известий», она может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ.

Подготовка к запуску национальной системы прослеживаемости товаров, которая начала действовать с 1 июля 2021 года, стартовала несколько лет назад. Еще в 2019-м страны — участники ЕАЭС подписали соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза». Его авторы рассчитывали, что такой механизм избавит рынок от контрафакта, а также заставит бизнес платить налоги, так как каждую партию закупок можно будет проследить.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не подмени: бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах

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