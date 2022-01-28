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Большинство пациентов не избавились от симптомов долгого COVID через год

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Исследования показывают, что большинство пациентов, которые были госпитализированы с кронавирусной инфекцией, сообщившие после выписки о симптомах длительного COVID, не выздоровели даже через год. Согласно результатам масштабного британского проекта PHOSP-COVID, в котором изучались данные более 2 тыс. взрослых, через 12 месяцев негативные проявления исчезли лишь у трех из десяти человек.

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«Многие пациенты в нашем исследовании не полностью выздоровели через пять месяцев, и большинство из них сообщили о незначительных положительных изменениях в состоянии своего здоровья через год», — приведены в статье слова руководителя исследования, профессора респираторной медицины в Университете Лестера Криса Брайтлинга.

Наиболее распространенными длительными симптомами COVID-19, о которых сообщали переболевшие, были усталость, мышечная боль, плохой сон и одышка. Пациенты делились, что качество их жизни, связанное со здоровьем, через год после выписки из больницы оставалось значительно хуже, чем до встречи с инфекцией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бремя от времени: от долгого COVID за год избавилась лишь треть пациентов

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