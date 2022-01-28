Бремя от времени: от долгого COVID за год избавилась лишь треть пациентов

Большинство пациентов, попавших в стационар и сохранивших симптомы долгого COVID-19 после выписки, не избавились от них даже через год. Масштабное британское исследование, проведенное среди нескольких тысяч переболевших, показало, что только трое из десяти респондентов полностью восстановили свое здоровье за 12 месяцев. Российские медики связывают это с продолжительными аутоиммунными реакциями в организме перенесших новую коронавирусную инфекцию, при которых тело борется против собственных органов и тканей, а также затянувшимся воспалением. Эксперты предупреждают, что в итоге все эти проблемы тяжким бременем лягут на национальные системы здравоохранения, так как число людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями может вырасти в разы.

Год невзгод

Исследования показывают, что большинство пациентов, которые были госпитализированы с кронавирусной инфекцией, сообщившие после выписки о симптомах длительного COVID, не выздоровели даже через год. Согласно результатам масштабного британского проекта PHOSP-COVID, в котором изучались данные более 2 тыс. взрослых, через 12 месяцев негативные проявления исчезли лишь у трех из десяти человек.

«Многие пациенты в нашем исследовании не полностью выздоровели через пять месяцев, и большинство из них сообщили о незначительных положительных изменениях в состоянии своего здоровья через год», — приведены в статье слова руководителя исследования, профессора респираторной медицины в Университете Лестера Криса Брайтлинга.

Наиболее распространенными длительными симптомами COVID-19, о которых сообщали переболевшие, были усталость, мышечная боль, плохой сон и одышка. Пациенты делились, что качество их жизни, связанное со здоровьем, через год после выписки из больницы оставалось значительно хуже, чем до встречи с инфекцией.

Как полагают ученые, причина — в аутоиммунных реакциях. Эту версию «Известиям» подтвердил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. По его словам, у пациентов с длительным COVID-19 в патогенезе развития этого состояния, вероятно, задействованы аутоиммунные механизмы.

— На это указывают их анализы крови спустя пять месяцев после болезни, а у многих и через год. И выходит, что мы до сих пор не видим восстановления этих пациентов именно потому, что в организме продолжается воспаление против собственных тканей. Очень у многих вырабатывается аутоантитела, и не только они, но и клеточный ответ против поперечнополосатых, то есть скелетных, мышц, сердечной мышцы, у некоторых пациентов есть нейровоспаление, то есть продолжается патологическая ненормальная реакция иммунитета против собственной нервной ткани, — рассказал ученый.

На долгий срок

Тяжесть стойких последствий зависит от течения коронавирусной инфекции, реактивности организма (иммунитета), возраста, сопутствующих заболеваний, коморбидности (сочетания у пациента нескольких заболеваний, связанных единым патогенезом), сказал «Известиям» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов.

— После госпитализации по поводу коронавирусной инфекции часто остаются проблемы со здоровьем. Некоторые заболевания приобретают хроническое течение. Особенно часто происходит декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний (ишемия, гипертоническая болезнь, нарушения сердечного ритма), сахарного диабета, ХОБЛ, хронического бронхита, цереброваскулярной болезни, — пояснил медик.

Он добавил, что также после коронавируса сохраняются такие симптомы, как сердцебиение, одышка, слабость, утомляемость. Многие чувствуют себя подавленными, некоторым пациентам даже требуется консультация психотерапевта из-за депрессивного состояния.

Как подчеркнули исследователи из Великобритании, подробный кластерный анализ данных за пять месяцев выявил четыре отдельные группы пациентов в зависимости от тяжести испытываемых ими симптомов: у 39% недомогания считались легкими, у 30% — тяжелыми, у 20% — очень тяжелыми, а у 11% — умеренными, но затрагивающими в первую очередь когнитивную функцию. То, как изменилась картина через год, ученые еще оценивают.

Бремя инвалидности

Многие из перечисленных патологий приобретают в итоге хронический характер, и у врачей нет оснований считать, что это может легко вылечиться, потому что препараты, которые эффективно могли бы остановить аутоиммунные процессы, до сих пор не разработаны, подчеркнул Михаил Болков.

— Тем более когда речь идет о коронавирусе, который поражает огромное число различных органов и тканей одновременно. И эта ситуация увеличит в итоге бремя инвалидности в разных странах, — сказал он.

Проблемы со здоровьем, развившиеся вследствие коронавирусной инфекции и ее лечения, могут стать хроническими, причем это необязательно связано с госпитализацией, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— К примеру, мне известен случай, когда на фоне тяжелого течения COVID-19 у человека с уже имевшимся рядом хронических заболеваний потребовался диализ (процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. — «Известия»), и в его случае — до конца жизни, — рассказал он.

Четких клинических рекомендаций по лечению постковидного синдрома сейчас еще не разработано. Пока существует в основном симптоматическое лечение, отмечают специалисты.

— Чтобы предупредить инвалидизацию, необходимо разработать комплекс мер по оказанию медико-социальной помощи. Медицинская помощь должна быть доступной, с использованием различных видов высокотехнологичной помощи, — считает Рустем Османов.

Требуется внедрение лечебно-профилактических мероприятий, плановой диспансеризации, добавил он.