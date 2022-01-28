На Донбассе выразили надежду на помощь РФ в защите от беспилотников

Самопровозглашенные республики Донбасса ждут от России «умных» боеприпасов, систем радиолокационной борьбы и средств ПВО, способных защитить от ударных беспилотников Украины. Об этом «Известиям» сообщили источники в ЛНР и ДНР.

Они ожидают, что если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то ДНР и ЛНР могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г».

Тему поставок вооружения Луганску и Донецку российские политики подняли на фоне сообщений о военной помощи западных стран Украине. 27 января Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин знает об инициативе, но какой-либо реакции президента на нее нет.

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Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса