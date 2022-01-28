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Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки

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Граждане получат право регистрировать собственные товарные знаки. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс 27 января одобрило правительство, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Сейчас такая возможность есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Планируется, что законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. В Минэке ожидают, что Госдума рассмотрит его в весеннюю сессию, то есть в первом полугодии. Однако документ предполагает отложенный срок его вступления в силу, поэтому самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, ряд иностранцев могут регистрировать товарные знаки в России без статуса ИП. И законопроект должен ликвидировать это неравенство с россиянами, указали в Минэке.

Документ важен в первую очередь для самозанятых — для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, но нововведение может быть интересно всем людям, развивающим личный бренд, рассказал «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников.

Опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка отметили, что в областях, связанных с творчеством, возможность закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности крайне востребована. По их мнению, предлагаемые изменения позволят самозанятым легально индивидуализировать свою продукцию и юридически защищать свой товарный знак.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отличный бренд: самозанятые смогут регистрировать товарные знаки

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