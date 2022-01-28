Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ

Замена российского трубопроводного газа на СПГ станет для ЕС ударом по собственной энергетической безопасности. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Замена в текущих условиях значительного объема трубопроводного газа сжиженным означала бы для стран ЕС серьезный удар по собственной энергетической безопасности, поставила бы европейских потребителей в дополнительную зависимость от волатильного спотового рынка, заложив таким образом предпосылки для будущих энергетических кризисов», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что поставки СПГ в значительной мере осуществляются через спотовые продажи, хотя их доля постепенно снижается. При таких торговых операциях стоимость партии СПГ и выбор покупателя зависят от складывающейся на мировом рынке конъюнктуры.

«Хорошо известно, что часть объемов сжиженного газа, в частности из США, из-за более выгодных цен на азиатском рынке, в прямом и переносном смысле, «уплыла» мимо Европы на восток. Ведь танкер-газовоз может буквально на ходу изменять маршрут следования в зависимости от конъюнктуры рынка», — напомнил Постпред.

Потому, заключил он, стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам.

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