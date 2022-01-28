Чижов отверг причастность РФ к эскалации напряженности вокруг Украины

Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Соответственно вопрос относительно возможного обострения там обстановки и потенциальных новых антироссийских санкций зависит прежде всего от благоразумия и прагматизма самих европейцев. Политизация «украинского вопроса» в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев нагнетает обстановку «не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа».

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