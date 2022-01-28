Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 января

Облачная погода, снег с метелью местами и гололедица ожидают жителей столицы в пятницу, 28 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью температура изменится незначительно и будет колебаться от –7 до –5 градусов.

В Московской области днем ожидается от –9 до –4 градусов, ночью столбики термометров покажут от –10 до –5.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с и возможными порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «Мария» и «Надя» будут засыпать столицу снегом на протяжении пяти дней. Москва окажется в циклоническом «конвейере» с пятницы, 28 января, который не отпустит город до середины следующей недели.