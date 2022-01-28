Метеоролог предупредил москвичей о снегопадах из-за «Маши» и «Нади»

Циклонический «конвейер» захватит регион с пятницы, 28 января. Циклоны «Мария» и «Надя» принесут с собой снега, метели и высокие сугробы, рассказал на странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени «Мария», центр которого переместится на Псковщину. Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до 2 км. Выпадет до 3 мм осадков», — сообщил метеоролог.

Он добавил, что в субботу интенсивность снегопадов заметно возрастет — до 5 мм, а видимость время от времени будет сокращаться до 1 км. В первую часть воскресенья ненастье ослабеет, но после полудня, с приближением циклона «Надя», снегопады зарядят снова.

«В понедельник Москва окажется в самом центре «Нади», а значит, осадков станет еще больше — до 7 мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты. Во вторник, в тылу циклона, заряды снега продолжатся, но приобретут скоротечный характер», — отметил специалист.

Тишковец подчеркнул, что в дни снегопадов показания барометров обрушатся до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

С коллегой из «Фобоса» согласна и главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. К концу текущей недели в Москве она пообещала снегопад и ветреную погоду.

А начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Температура будет выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.