Пешеходную зону и набережную благоустроят в подмосковной Верее

Пешеходную зону по улице Кузнецкая гора и набережную реки Протва благоустроят в Верее в этом году, информирует пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что планируется создать центр притяжения не только для местных жителей, но и для гостей Наро-Фоминского городского округа, при этом сохранив историческую среду.

Также было принято решение о восстановлении бутовой кладки по улице Кузнецкая гора, в целях восстановления прежнего облика архитектурно-ландшафтного ансамбля древнего города, передает портал «Подмосковье сегодня».

Вдоль прибрежной зоны предусмотрены деревянные настилы с тремя круглыми площадками, выходящими на середину реки, где располагаются места для купальни, места отдыха с лавками по кругу и спуском в воду.