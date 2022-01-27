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Проекты очистных сооружений на Байкале разрабатывают в Приангарье

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В этом году в Иркутской области завершат проектирование канализационно-очистных сооружений в шести населенных пунктах, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

«На 2022 год предусмотрено более 114 млн рублей субсидии на завершение проектно-сметной документации канализационно-очистных сооружений в Байкальске, Ангасолке, Култуке, Листвянке, Слюдянске, а также на территории Усолья-Сибирского. Кроме того, на 2023 год предусмотрены 5,2 млн рублей на строительство очистных в Большом Голоустном», — сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Планируется направить заявки для включения объектов в федеральный проект «Сохранение озера Байкал», реализуемый в рамках национального проекта «Экология». Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В Байкал в 2022 году планируется выпустить около 450 млн личинок омуля. Искусственное воспроизводство необходимо из-за резкого снижения популяции. Запрет на промышленный лов байкальского омуля действует с октября 2017 года. Ограничения распространяются на традиционное и любительское рыболовство. По итогам 2021 года объемы заготовки производителей омуля составили рекордные 75,2 т. Выпущено более 818 млн личинок, что тоже является рекордным показателем. Специалисты считают, что, при условии сохранения действующих мер и при вступлении в нерестовый запас урожайных поколений 2018 года рождения можно надеяться, что к 2025–2027 годам возможно возобновление промысла омуля.

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