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Экономист Охрименко рассказал о девальвации гривны

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На Украине отмечается резкое снижение курса национальной валюты, так, в четверг за доллар США давали уже 29 гривен. Об этом 27 января рассказал «Известиям» президент Украинской аналитической группы Александр Охрименко.

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«Относительно недавно был курс 27 гривен», — напомнил он.

По мнению эксперта, причиной повышения курса доллара США на Украине стала «военная истерия». Так, выводят капиталы инвесторы, украинцы скупают валюту и активизировались валютные спекулянты, выводящие валюту в офшоры.

«Как только прошла информация, что посольство США рекомендовало своим гражданам покинуть Украину, на торгах курс доллара поднялся на 30 копеек», — сказал финансист.

Нацбанк ежедневно продает валюту, уже продано более $1 млрд. Но валюта продается не всем желающим, а цель регулятора — затормозить процесс девальвации, добавил Охрименко.

Как только появилась информация, что Россия якобы нападет на Украину, начались проблемы с курсом гривны, отметил эксперт. Нерезиденты стали продавать гособлигации и покупать доллары США. Это стало следствием того, что инвесторы испугались новостей о возможной войне.

Охрименко добавил, что в настоящее время выросли цены на нефть, для Украины это означает повышение цен, поскольку страна закупает углеводороды.

Он отметил, что кабмин Украины сначала пообещал инфляцию в 5%, потом в 7%. Но она будет выше, уверен специалист.

По его словам, участники теневой экономики выиграют от роста курса доллара, а граждане, работающие в открытой сфере, потеряют средства. Некоторые из «теневиков» продают доллары по 29,5 гривны, тогда как купили их по 26.

Как напомнил Охрименко, Национальный банк Украины независим от властей страны и правительство не может указывать регулятору, как действовать в такой ситуации.

Ранее в этот день советник генерального директора АО «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов рассказал «Известиям», что динамика курса украинской гривны очень напоминает динамику курса российского рубля. Однако движение курсов обеих валют, которое наблюдается в последнее время, значительное, но не экстремальное.

Ранее в этот же день Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 27 января: 28,79 — за доллар и 32,48 — за евро. В последний раз такой курс был четыре года назад.

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