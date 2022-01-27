Экономист назвал неэкстремальной динамику курсов рубля и гривны

Динамика курса украинской гривны очень напоминает динамику курса российского рубля. Однако движение курсов обеих валют, которое наблюдается в последнее время, значительное, но не экстремальное, заявил «Известиям» советник генерального директора АО «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов в четверг, 27 января.

Ранее в этот же день Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны на 27 января: 28,79 — за доллар и 32,48 — за евро. В последний раз такой курс был четыре года назад. На 26 января регулятор повысил курс доллара сразу на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Хестанов отметил, что девальвация гривны также влияет на украинскую экономику, как снижение курса рубля — на российскую.

«Как правило, такое поведение валюты связано с серьезными опасениями инвесторов относительно рисков эскалации конфликта РФ и Украины. Скорее всего, это просто отражает опасения инвесторов, а также желание части игроков рынка в условиях высоких рисков купить валюту, прежде всего доллар США и евро. Это ведет к тому, что курс гривны и рубля снижается», — рассказал экономист.

По мере снижения геополитической напряженности, скорее всего, скорректируются курсы обеих валют, считает эксперт.

Падение гривны ускорилось 13 января, а к концу прошлой недели доллар стал стоить 28 гривен. Украинская нацвалюта потеряла 2% за неделю и 2,7% — с начала года.

В декабре 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) начал свою работу на Украине по пересмотру программы stand-by. НБУ отмечал прогресс в переговорах. Однако 6 января 2021 года сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. В 2022 году она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

13 февраля миссия фонда закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы требуется больший прогресс. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что государство не выполнило ряд требований МВФ для получения очередного транша, но рассчитывает на поступление денег фонда до конца 2021 года.

24 января 2022 года российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС понизился на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года. Дневной минимум по рублю достигал 79,47 за доллар — близко к этому уровню российская нацвалюта торговалась в начале весны и осенью 2020 года. Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021-го.

27 января российская нацвалюта начала укрепляться на заявлениях заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о неприемлемости войны между Россией и Украиной. Курс рубля отвоевал у доллара и евро 1,5 рубля и 2,5 рубля соответственно. К 18:23 мск четверга европейская нацвалюта торгуется на Мосбирже на уровне чуть выше 86 рублей, а американская — 77 рублей.