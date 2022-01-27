ЦБ представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалют

Центробанк отверг ряд предложений из концепции Минфина по регулированию криптовалют, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-служба Банка России.

«Мы ознакомились с концепцией Минфина. И не согласны с его позицией по ряду пунктов», — сказали в пресс-службе.

В частности, в ЦБ отметили, что концепция Минфина предполагает допуск к сделкам с криптовалютой только квалифицированных инвесторов. По мнению регулятора, это невозможно, так как курс криптовалюты определяется «преимущественно спекулятивными факторами», поэтому финансовая грамотность вряд ли поможет инвестору избежать рисков.

Кроме того, финансовое ведомство предлагает активно вовлекать в оборот криптовалют российские банки и другие финансовые организации. В ЦБ считают, что это приведет к плотному взаимодействию криптовалютного рынка и традиционной финансовой системой и, как результат, оттоку средств с депозитов в криптовалюты.

В Центробанке также добавили, что легализация и регулирование криптовалюты, за которые выступает Минфин, будут создавать иллюзию защиты и правил игры для людей. А это, в свою очередь, чревато социальными рисками и ставит под угрозу финансовую стабильность.

Оптимальным вариантом ЦБ считает запрет на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой и предлагает жесткий вариант регулирования этого рынка — запретить майнинг, выпуск и обмен криптовалют на всей территории России.

Ранее, 27 января, Минфин РФ предложил ввести новые правила криптовалютных операций. В министерстве указали на то, что полностью запрещать сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, нельзя. Для избежания рисков в новой концепции ведомста предлагается проводить все операции с криптовалютами через банки, чтобы снизить их использование в противоправных целях.

Незадолго до того, как документ был направлен зампреду правительства Дмитрию Чернышенко, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан, а также увеличит доходы бюджета за счет налогов и страховых взносов.

Предложение Минфина поддержали в Минэкономразвития. В среду, 26 января, ведомство представило свою позицию по этому вопросу и указало, что для принятия взвешенного решения необходимо изучить международный опыт и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.