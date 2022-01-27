Начата проверка после избиения мужчины на Ваганьковском кладбище в Москве

Полиция начала проверку по факту избиения мужчины на территории Ваганьковского кладбища в Москве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил в четверг, 27 января.

По его словам, в ночь на 26 января в полицию поступила информация об обращении 21-летнего жителя столицы в одну из городских больниц в связи с переломом нижней челюсти.

«Было установлено, что 24 января примерно в 12:00 молодой человек был избит знакомым на территории Ваганьковского кладбища, в результате чего он и получил указанную травму», — рассказал источник агентству городских новостей «Москва».

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, 15 января, в Москве избили тревел-блогера Паулу Петрас. По данным «Известий», инцидент произошел в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо» в центре столицы.

По предварительной информации, друг девушки, с которым они вместе заселились в отель, начал ее избивать, когда она еще находилась в постели. Врачи заподозрили у Петрас сотрясение мозга.