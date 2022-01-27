Прямой эфир
Мир
Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 27 января
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Мир
Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию к прекращению огня
Мир
Премьер-министр Канады ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
Мир
В бундестаге раскритиковали слова Бербок о готовности включить СП-2 в санкции
Мир
«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Армия
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада

В отрасли оценили новый винный тревел-гид по России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве презентовали тревел-гид «Винные дороги Боспорского царства». В него вошли более 40 виноделен России, в том числе хозяйства Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Севастополя. Гид объединяет 14 городов, которые расположены на местах античных поселений Боспора. В нем собрана информация о винодельнях, природных достопримечательностях, памятниках античности и так далее.

Игристый шанс: мораторий на проверки виноделов в РФ не продлят
Готова ли отрасль к жизни по новым правилам

Винный туризм можно отнести к одному из наиболее трендовых направлений в сфере туристских услуг на сегодняшний день, рассказала «Известиям» начальник отдела развития винного туризма и фирменной торговли Инкерманского завода марочных вин Ирина Володченко. Спрос на посещение виноделен связан с комплексным подходом со стороны государства и бизнеса по развитию отрасли в РФ, добавила она. И, конечно, потребителю интересно познакомиться с винодельнями, посетить виноградники, увидеть процесс приготовления вина, попробовать продукт в месте его производства и прикоснуться к культуре винопития.

«В последнее время значительно увеличилось количество виноделен, как крупных, так и авторских хозяйств, которые активно развивают туристскую составляющую, оставляя у туриста яркие впечатления. В РФ уже создано несколько проектов так называемых винных дорог, которые упорядочивают путь туриста. К сожалению, до недавнего времени не было единого справочного издания, которое помогло бы индивидуальному туристу сориентироваться и создать оптимальный маршрут по винодельням под свой запрос. Поэтому, мы с готовностью поддержали идею создания тревел-гида по винодельням РФ», — рассказала эксперт.

По словам Ирины Володченко, в зарубежных странах история винного туризма очень популярна и актуальна и данный сектор туризма широко развит и продолжает развиваться. Одно из наиболее полных и интересных справочных изданий — это «Винный туризм. Гид путешественника» Джозефа Роберта. Но винодельням России там уделено крайне мало места и РФ даже не выведена в отдельный раздел, а относится к остальной Европе.

То, что в России уже сложилось понимание важности такого направления, как винный туризм, крайне важно, заметила эксперт. По ее мнению, это будет рождать новые интересные локации, маршруты, туристические опции на винодельнях и продвигать вино российских производителей на рынок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022