В отрасли оценили новый винный тревел-гид по России

В Москве презентовали тревел-гид «Винные дороги Боспорского царства». В него вошли более 40 виноделен России, в том числе хозяйства Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Севастополя. Гид объединяет 14 городов, которые расположены на местах античных поселений Боспора. В нем собрана информация о винодельнях, природных достопримечательностях, памятниках античности и так далее.

Винный туризм можно отнести к одному из наиболее трендовых направлений в сфере туристских услуг на сегодняшний день, рассказала «Известиям» начальник отдела развития винного туризма и фирменной торговли Инкерманского завода марочных вин Ирина Володченко. Спрос на посещение виноделен связан с комплексным подходом со стороны государства и бизнеса по развитию отрасли в РФ, добавила она. И, конечно, потребителю интересно познакомиться с винодельнями, посетить виноградники, увидеть процесс приготовления вина, попробовать продукт в месте его производства и прикоснуться к культуре винопития.

«В последнее время значительно увеличилось количество виноделен, как крупных, так и авторских хозяйств, которые активно развивают туристскую составляющую, оставляя у туриста яркие впечатления. В РФ уже создано несколько проектов так называемых винных дорог, которые упорядочивают путь туриста. К сожалению, до недавнего времени не было единого справочного издания, которое помогло бы индивидуальному туристу сориентироваться и создать оптимальный маршрут по винодельням под свой запрос. Поэтому, мы с готовностью поддержали идею создания тревел-гида по винодельням РФ», — рассказала эксперт.

По словам Ирины Володченко, в зарубежных странах история винного туризма очень популярна и актуальна и данный сектор туризма широко развит и продолжает развиваться. Одно из наиболее полных и интересных справочных изданий — это «Винный туризм. Гид путешественника» Джозефа Роберта. Но винодельням России там уделено крайне мало места и РФ даже не выведена в отдельный раздел, а относится к остальной Европе.

То, что в России уже сложилось понимание важности такого направления, как винный туризм, крайне важно, заметила эксперт. По ее мнению, это будет рождать новые интересные локации, маршруты, туристические опции на винодельнях и продвигать вино российских производителей на рынок.