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Диетолог назвала замедляющий старение и способствующий похудению продукт

Диетолог Зеленцова рассказала, что грейпфрут поможет замедлить старение и похудеть
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Диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что грейпфрут способствует замедлению старения и уменьшает чувство голода, таким образом помогая похудеть.

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Специалист в беседе с «РИА Новости» в четверг, 27 января, объяснила, что в этом фрукте содержится много витаминов и микроэлементов, больше всего — витамина С и кремния: веществ, которые благотворно влияют на выработку коллагена. Также в грейпфруте есть другие составляющие, которые в настоящее время изучаются. Известно, что некоторые из них замедляют старение. Эти компоненты называются геропротекторами.

Одно из этих веществ называется нарингенин. Он обладает противоопухолевым, антиоксидантным, противовирусным, антибактериальным и противовоспалительным действиями, отмечает телеканал «360».

Также в грейпфруте содержится нобителин, полезный тем, кто хочет похудеть. А геспередин в его составе — это антиоксидант, он уменьшает аллергические реакции и делает сосуды более крепкими, пишет Life.ru.

Кроме того, этот фрукт стимулирует пищеварение и помогает при сниженной кислотности желудка, отмечает «Федеральное агентство новостей». Между тем есть его слишком часто не стоит, поскольку он также может подавлять работу необходимых ферментов. Лучше всего употреблять грейпфрут раз в неделю. Полностью исключить его из рациона следует при наличии острых заболеваний ЖКТ или повышенной чувствительности к салицилатам, пишет НСН.

При этом употребление данного продукта не отменяет необходимости консультации специалиста.

25 января автор книг, американский диетолог Кортни Д’Анджело назвала напиток, который замедляет старение. По ее словам, физическая активность, спокойный сон, снижение стресса и здоровое питание могут помочь замедлить процесс старения, усилить эффект от этого может зеленый чай.

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