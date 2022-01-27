Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Мир
МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России с Украины

Суд арестовал мать пропавшей в Новгородской области девочки и ее сожителя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд арестовал мать пропавшей в Новгородской области девочки и ее сожителя. Под стражей подозреваемые пробудут 2 месяца, сообщает корреспондент «Известий».

В беседе с журналистами сожитель женщины заявил, что винит в произошедшем мать ребенка. Мужчина рассказал, что в день пропажи они находились в бане, после чего подозреваемая ушла домой. Затем якобы она вернулась к нему и призналась, что задушила дочь.

Мать ребенка арестована на срок до 24 марта 2022 года.

Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения поступило 25 января. По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Оно будет передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР. Мать пропавшей задержана вместе со своим сожителем.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022