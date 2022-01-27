Суд арестовал мать пропавшей в Новгородской области девочки и ее сожителя. Под стражей подозреваемые пробудут 2 месяца, сообщает корреспондент «Известий».

В беседе с журналистами сожитель женщины заявил, что винит в произошедшем мать ребенка. Мужчина рассказал, что в день пропажи они находились в бане, после чего подозреваемая ушла домой. Затем якобы она вернулась к нему и призналась, что задушила дочь.

Мать ребенка арестована на срок до 24 марта 2022 года.

Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения поступило 25 января. По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Оно будет передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР. Мать пропавшей задержана вместе со своим сожителем.

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