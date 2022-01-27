Мать пропавшей под Новгородом девочки обвинила сожителя в педофилии

Мать пропавшей девочки из города Холма (Новгородская область) призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Об этом сообщает в четверг, 27 января, Пятый канал.

Кроме того, в декабре 2020-го у женщины забрали семерых детей органы опеки, а последнего оставили из-за возраста. Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту халатности органов опеки (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения поступило 25 января. По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Оно будет передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР. Мать пропавшей задержана вместе со своим сожителем.

Следователи в настоящий момент проверяют версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Также сотрудники ведомства выясняют условия жизни и воспитания ребенка.