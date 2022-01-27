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Бельгийские паспорта украсят герои комиксов

В Бельгии вводят новые паспорта с изображениями героев комиксов
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В Бельгии со следующего месяца вводят паспорта нового образца. В них будет вдвое больше защитных элементов, чем в текущем варианте, а в дизайн добавили изображения из известных бельгийских комиксов. Получить такой документ можно будет с 7 февраля, сообщил в четверг телеканал RTBF.

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В повседневной жизни бельгийцы используют пластиковые карты удостоверений личности. Паспорт бельгийцам требуется исключительно для поездок за рубеж в страны, с которыми у королевства нет безвизовых отношений. Иллюстрации к нему были датированы 2008 годом. Поэтому, как отмечает канал, пора было что-то менять. В итоге в новый образец документа решили добавить национального колорита.

«Паспорт имеет новый дизайн, который хорошо представляет нашу страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора», — прокомментировала нововведение министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Титульный лист документа украшает ракета Титнтина. На других страницах представлены другие герои бельгийских комиксов — Блейк и Мортимер, Смурфы, Боб и Бобетт, Болл и Билл, Лаки Люк, Спиру и Фантазио, Ларго Винч и др.

Помимо этого, новый документ имеет вдвое больше страниц и элементов защиты от подделки. Так, если у обычного паспорта 34 страницы, то у документа нового образца 66.

Ранее страницу комикса о Человеке-пауке продали за рекордные $3,3 млн на аукционе в США. С молотка ушла 25-я страница выпуска «Секретных войн» 1984-го. Раритетный комикс нарисовал художник Майк Зэк. На странице супергерой впервые изображен в своем знаменитом черном костюме, который впоследствии станет самостоятельным персонажем по имени Веном.

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