Страницу комикса о Человеке-пауке продали за $3,3 млн

Одну страницу комикса о Человеке-пауке продали за рекордные $3,3 млн. Аукцион провели в США, в городе Даллас. С молотка ушла 25-я страница выпуска «Секретных войн» 1984-го. Раритетный комикс нарисовал художник Майк Зэк, передает телеканал «Известия». На странице супергерой впервые был изображен в черном костюме симбиота. Предыдущий рекорд подобного аукциона — $657 тыс. Тогда с молотка ушла страница из комикса «Невероятный Халк». В выпуске 1974-го впервые появился Росомаха из «Людей Икс».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.