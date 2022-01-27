Врач заявила об опасности попыток повысить иммунитет после выявления COVID-19

Врач-иммунолог Мария Польнер в четверг, 27 января, рассказала «Известиям» о последствиях стимулирования иммунитета после выявления коронавируса.

Как объяснила специалист, после попадания вирусной частицы в организм происходит активация иммунной системы, выработка противовоспалительных цитокинов, в следствие чего повышается температура, ухудшается общее состояние, проявляется заложенность носа, боль в горле, а также кашель, если воспаление затрагивает бронхи. Это защитный механизм, который необходим для наиболее быстрого устранения вируса из организма, отметила Польнер.

«Что будет, если постараться простимулировать иммунитет препаратами в этот момент? Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям. Поэтому принимать иммуномодулирующие препараты после выявления коронавируса нельзя ни в коем случае», — подчеркнула иммунолог.

После выявления коронавируса следует изолироваться, больше отдыхать, соблюдать питьевой режим и применять симптоматическое лечение.

В случае если появляются тревожные симптомы — высокая температура (более 38,5) более пяти дней, новый скачок температуры после нескольких дней хорошего самочувствия, боль в грудной клетке, одышка, то стоит вызвать скорую помощь, рекомендовала Польнер.

После улучшения самочувствия необходимо поддерживать иммунную систему соблюдением режима труда и отдыха, умеренной физической нагрузкой, правильным питанием, заключила врач.

Днем ранее эксперт рабочей группы НТИ «Хелснет» Андрей Ломоносов рассказал «Известиям», какие витамины необходимы при выявлении штамма коронавируса «Омикрон». В частности, кроме витамина D, которого зимой вырабатывается мало, в рацион стоит добавить цинк (не менее 30 мг/сутки) и селен (100 мкг/сутки).

Также Ломоносов отметил, что для здоровья иммунной системы необходимо правильно питаться, есть фрукты и овощи, избегать процессированной пищи, полуфабрикатов, фастфуда.