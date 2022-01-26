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Ученый назвал необходимые при выявлении «Омикрона» витамины
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Ученый назвал необходимые при выявлении «Омикрона» витамины

Ученый Ломоносов рассказал, какие витамины необходимы при выявлении «Омикрона»
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Эксперт рабочей группы НТИ «Хелснет» Андрей Ломоносов в среду, 26 января, рассказал «Известиям», какие витамины необходимы при выявлении штамма коронавируса «Омикрон».

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Как отметил эксперт, при «Омикроне» важно поддерживать иммунную систему. Для этого, кроме витамина D, которого зимой вырабатывается мало, в рацион стоит добавить цинк (не менее 30 мг/сутки) и селен (100 мкг/сутки).

«Эти витамины помогают иммунной системе правильно работать. Важное наблюдение, которое было сделано во многих исследованиях: у тяжелых пациентов, госпитализированных, были чаще понижены уровни этих трех витаминов», — отметил Ломоносов.

В том, что касается дозировок, эксперт советовал придерживаться рекомендованных норм. В отношении витамина D есть одно клиническое исследование, в котором показан положительный эффект на скорость выздоровления от 5000 МЕ витамина Д, который не наблюдался для дозировки в 1000 МЕ, подчеркнул он.

Также Ломоносов отметил, что для здоровья иммунной системы необходимо правильно питаться, есть фрукты и овощи, избегать процессированной пищи, полуфабрикатов, фастфуда.

Днем ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о правильном рационе для пациентов, у которых диагностировали «Омикрон». В частности, медик посоветовала воздержаться от соленого, сладкого, копченого, а также от употребления алкогольных напитков, поскольку всё это замедляет процесс выздоровления.

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