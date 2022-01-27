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Россияне назвали главные страхи перед мошенниками в интернете

Опрос hh.ru и Vivaldi: 90% россиян боятся кражи данных паспортов и банковских карт в Сети
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Большинство (90%) россиян опасаются утечки личных данных в интернете, из-за чего почти половина из них (41%) применяет VPN. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и веб-браузера Vivaldi.

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Опасность потери данных продолжает преследовать россиян

Чаще всего беспокойство российских пользователей интернета связано с потерей паспортных и банковский данных — такой вариант выбрали 90% опрошенных. О важности сохранения конфиденциальности сведений о доходах и месте жительства заявили 70% участников опроса. Еще 58% отметили важность сохранения информации о детях, передает «Газета.Ru».

При этом 33% респондентов указали, что не знают, как защититься от утечек информации. Около половины опрошенных посчитали важным использовать безопасный браузер. Порядка 44% отметили необходимость отключения файлов cookies и применения блокировщиков трекеров.

18 января директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь предупредил об опасности публичных сетей Wi-Fi. Он пояснил, что злоумышленники используют их для кражи паролей. При подключении общественного Wi-Fi специалист посоветовал внимательно изучать интернет-страницы, где требуется ввод логина и пароля. При использовании незащищенной сети лучше всего не вводить учетные данные.

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