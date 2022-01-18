Эксперт объяснил опасность использования публичного Wi-Fi

Директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, почему опасно использовать публичную сеть Wi-Fi.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 18 января, специалист разъяснил, что злоумышленники используют публичные сети Wi-Fi для кражи паролей.

По словам Бондаря, аккаунт легко взломать, если он защищен слабым паролем. Кроме того, вероятность успешного взлома возрастает в разы, если этот пароль ранее использовался для входа в другие учетные записи. Злоумышленники используют базы утекших паролей от других сервисов, чтобы попытаться войти в необходимый, сообщает «Газета.Ru».

«Нередки случаи перехвата паролей от страниц в соцсетях, когда владелец аккаунта входит в него, используя публичные незащищенные Wi-Fi-сети», — цитирует эксперта «Москва 24».

Эксперт уточнил, что процесс подбора пароля осуществляется при помощи специализированных программ, и чем пароль проще, тем меньше времени требуется на взлом.

При подключении общественного Wi-Fi Бондарь посоветовал внимательно изучать интернет-страницы, где требуется ввод логина и пароля. При использовании незащищенной сети лучше всего не вводить учетные данные.

Бондарь призвал создавать сложные, длинные и уникальные пароли из букв разных регистров, цифр и символов, комбинация которых ранее нигде не использовалась. При этом хранить пароли на цифровых носителях можно только если они защищены антивирусными программами.

По мнению эксперта, необходимо настроить вход в аккаунт через двухфакторную аутентификацию.

Чтобы защитить данные входа, при работе через браузер при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль, либо не ставить галочку «запомнить». Важно не предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей, пишет «Федеральное агентство новостей».

В апреле прошлого года главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, как сделать более безопасным подключение к общественным сетям Wi-Fi. По его словам, в первую очередь не следует вводить чувствительную информацию при использовании публичного Wi-Fi, например, паролей в онлайн-банк. Также, чтобы скрыть исходящие данные от посторонних, специалист рекомендовал использовать программы со встроенным шифрованием трафика или же пользоваться виртуальной частной сетью (VPN).