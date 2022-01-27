Бывшие узники нацизма попросили учредить День геноцида советского народа

Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма попросила президента России Владимира Путина учредить День геноцида советского народа. Текст обращения поступил в распоряжение «Известий» 27 января.

Инициатива призвана помочь сохранить историческую память о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны. Предложение приурочено к празднованию 27 января 77-й годовщины освобождения бойцами Красной армии концлагеря Освенцим.

«Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учрежден ранее, но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедах, родителях, братьях, детях и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны», — указано в обращении.

Как подчеркивают авторы инициативы, Адольф Гитлер вместе со своими последователями учинили кровавую расправу над целыми народами Европы. Преступные деяния нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Нюрнбергского процесса. При этом сейчас мало кто говорит о том, что именно СССР понес самые большие потери в результате войны, говорится в послании.

«В тексте приговора «суда народов» указано: «Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза и Польши», — отмечается в письме.

Представители общественной организации также привели циничные заявления Третьего рейха о необходимости истребления советского народа.

Вместе с тем некоторые недобросовестные политики стремятся переписать историю, а также распространить искаженную информацию о событиях во время войны.

«Некоторые страны, руководство которых, откровенно говоря, предало память своих дедов, используя «марионеточных» историков, навязывают миру «новую реальность». Победители и освободители называются злодеями, а преступники становятся национальными героями», — добавили авторы обращения.

В сентябре прошлого года глава государства заявил, что Россия будет делать всё необходимое для того, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась. Он подчеркнул, что общим долгом всех россиян является чтить великий подвиг советского народа и помнить об уроках прошлого.