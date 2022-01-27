Volkswagen внес изменения в комплектации модели Touareg

Компания Volkswagen расширила линейку базового и опционального оснащения кроссовера Touareg.

Как сообщает 27 января пресс-служба бренда, теперь в базовое оснащение модели версии Business R-Line входит пакет IQ.Light, который включает матричные светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни, систему динамического управления дальним светом, светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота и омыватель фар.

Для версия Business теперь опционально предлагается пакет «IQ.Drive Плюс», в который входит ассистент движения в пробке, ассистент движения на перекрестке, система автоматического пилотирования, система удержания в полосе, ассистент аварийной остановки, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон.

Автомобиль в версии Exclusive теперь оснащается пакетом «Безопасность», в который входят передние подушки безопасности для водителя и пассажира, коленные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности и шторки безопасности спереди и сзади.

Кроме того, теперь опционально на автомобиль можно установить фаркоп с электрическим приводом, а также систему помощи при маневрировании с прицепом.

В России кроссовер Volkswagen Touareg предлагается с системой полного привода 4Motion и дизельным мотором мощностью 249 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая. Стоимость модели начинается от 5 587 000 рублей.

3 ноября сообщалось, что Volkswagen представила новый купе-кроссовер ID.5. Продажи модели начнутся в Европе в 2022 году.

Автомобиль построен на базе кроссовера ID.4. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26. На европейском рынке модель будет предлагаться в модификациях Pro, Pro Performance и GTX.